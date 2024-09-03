Ракетный удар по Полтаве 3 сентября — ГБР открыло дело

Спасатель ликвидирует последствия российских обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли ракетный удар по Институту связи в Полтаве. В результате атаки известно по меньшей мере о 47 погибших. Государственное бюро расследований открыло дело.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

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"ГБР открыло дело", — рассказали источники СМИ.

Пост "РБК-Украина". Фото: скриншот

Что известно об обстреле Полтавы 3 сентября

В Полтаве утром 3 сентября прогремело несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.

По данным Минобороны, захватчики использовали две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

"Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают работу.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", — сообщил Зеленский.

Несмотря на это, в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Первая леди Елена Зеленская рассказала, что оккупанты убили 47 человек и ранили 206.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.