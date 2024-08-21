Жорін відповів, чи вплинула Курська операція на ситуацію на Покровському напрямку

Екскомандир Азову відповів, чи вплинула Курська операція на бої на Покровському напрямку
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін наголосив на успіху Курської операції. Однак зазначив, що ця операція не змінила ситуацію на Покровському напрямку.
Про це він розповів в коментарі для РБК-Україна у середу, 21 серпня.
Ситуація на Покровському напрямку
За словами військового, ситуація біля Покровська, Торецька і Нью-Йорка залишає надзвичайно напруженою і критичною.
"Ситуація складна. І наступальні дії ворога на інших напрямках продовжуються", — відзначив Жорін.
Відповідаючи на запитання про можливий сценарій відходу Збройних Сил України від Мирнограда, Покровська та Селидового, він зазначив, що такий сценарій не виключений. Однак, за його словами, є певні обставини, які слід врахувати.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на Покровському напрямку. Там було проведено перевірку щодо забезпечення снарядами.
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