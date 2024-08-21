Жорін відповів, чи вплинула Курська операція на ситуацію на Покровському напрямку

Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: life.znaj.ua

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін наголосив на успіху Курської операції. Однак зазначив, що ця операція не змінила ситуацію на Покровському напрямку.

Про це він розповів в коментарі для РБК-Україна у середу, 21 серпня.

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Ситуація на Покровському напрямку

За словами військового, ситуація біля Покровська, Торецька і Нью-Йорка залишає надзвичайно напруженою і критичною.

"Ситуація складна. І наступальні дії ворога на інших напрямках продовжуються", — відзначив Жорін.

Відповідаючи на запитання про можливий сценарій відходу Збройних Сил України від Мирнограда, Покровська та Селидового, він зазначив, що такий сценарій не виключений. Однак, за його словами, є певні обставини, які слід врахувати.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на Покровському напрямку. Там було проведено перевірку щодо забезпечення снарядами.