Жорин ответил, повлияла ли Курская операция на ситуацию на Покровском направлении

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: life.znaj.ua

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул успех Курской операции. Однако отметил, что эта операция не изменила ситуацию на Покровском направлении.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина в среду, 21 августа.

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Ситуация на Покровском направлении

По словам военного, ситуация возле Покровска, Торецка и Нью-Йорка остается чрезвычайно напряженной и критической.

"Ситуация сложная. И наступательные действия врага по другим направлениям продолжаются", — отметил Жорин.

Отвечая на вопрос о возможном сценарии отхода Вооруженных сил Украины от Мирнограда, Покровска и Селидово, он отметил, что такой сценарий не исключен. Однако по его словам, есть определенные обстоятельства, которые следует учесть.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на Покровском направлении. Там была проведена проверка обеспечения снарядами.