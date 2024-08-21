Жорин ответил, повлияла ли Курская операция на ситуацию на Покровском направлении

Экс-командир Азова ответил, повлияла ли Курская операция на бои на Покровском направлении
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул успех Курской операции. Однако отметил, что эта операция не изменила ситуацию на Покровском направлении.
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина в среду, 21 августа.
Ситуация на Покровском направлении
По словам военного, ситуация возле Покровска, Торецка и Нью-Йорка остается чрезвычайно напряженной и критической.
"Ситуация сложная. И наступательные действия врага по другим направлениям продолжаются", — отметил Жорин.
Отвечая на вопрос о возможном сценарии отхода Вооруженных сил Украины от Мирнограда, Покровска и Селидово, он отметил, что такой сценарий не исключен. Однако по его словам, есть определенные обстоятельства, которые следует учесть.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на Покровском направлении. Там была проведена проверка обеспечения снарядами.
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