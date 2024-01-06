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Гуменюк розповіла, скільки зараз "Калібрів" у Чорному морі

6 січня 2024 23:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Гуменюк розповіла, скільки зараз "Калібрів" у Чорному морі
Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни залишаються напоготові до нових ракетних атак по Україні. У Генштабі оцінюють рівень небезпеки, як високий.

Про це заявила Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Готовність "Калібрів" у Чорному Морі

За словами Гуменюк, загальна готовність "Калібрів" у Чорному морі наразі оцінюється в 40 одиниць.

"Враховуючи, що три вже були використані в одній з атак, але все інше напоготові і може бути застосовано. Загальний рівень небезпеки Генеральний Штаб оцінює як високий", — сказала вона.

Військова пояснила, що допоки в Чорному морі присутні ракетоносії — є небезпека. 

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Покровськ Донецької області вісьмома ракетами С-300 вдень 6 січня. Загальна кількість поранених і загиблих ще встановлюється.

Також ми писали, що російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками Shahed увечері 6 січня. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

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