Гуменюк рассказала, сколько сейчас "Калибров" в Черном море
Россияне остаются готовы к новым ракетным атакам по Украине. В Генштабе оценивают уровень опасности как высокий.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Готовность "Калибров" в Черном Море
По словам Гуменюк, общая готовность "Калибров" в Черном море сейчас оценивается в 40 единиц.
"Учитывая, что три уже были использованы в одной из атак, но все остальное готово и может быть применено. Общий уровень опасности Генеральный Штаб оценивает как высокий", — сказала она.
Военная объяснила, что пока в Черном море присутствуют ракетоносители — есть опасность.
Напомним, что россияне обстреляли Покровск Донецкой области восемью ракетами С-300 днем 6 января. Общее количество раненых и погибших еще не устанавливается.
Также мы писали, что российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками Shahed вечером 6 января. К счастью, никто серьезно не пострадал.
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