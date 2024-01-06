Гуменюк рассказала, сколько сейчас "Калибров" в Черном море

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне остаются готовы к новым ракетным атакам по Украине. В Генштабе оценивают уровень опасности как высокий.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Готовность "Калибров" в Черном Море

По словам Гуменюк, общая готовность "Калибров" в Черном море сейчас оценивается в 40 единиц.

"Учитывая, что три уже были использованы в одной из атак, но все остальное готово и может быть применено. Общий уровень опасности Генеральный Штаб оценивает как высокий", — сказала она.

Военная объяснила, что пока в Черном море присутствуют ракетоносители — есть опасность.

Напомним, что россияне обстреляли Покровск Донецкой области восемью ракетами С-300 днем 6 января. Общее количество раненых и погибших еще не устанавливается.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками Shahed вечером 6 января. К счастью, никто серьезно не пострадал.