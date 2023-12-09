Клімкін розповів, коли США можуть ухвалити новий пакет допомоги для України
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що США планують ухвалити черговий пакет допомоги для нашої держави ближче до Різдва. За його словами, таке рішення буде знайдено в американському сенаті.
Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Клімкін зазначив, що пошук такого рішення в США "буде компромісом".
"Ми маємо зробити з цього висновок. Голосування буде, найімовірніше, в останні дні перед Різдвом. Я дуже сподіваюсь, що це голосування стане дуже важливим для нас", — запевнив він.
Що відбувається з допомогою США для України
Нещодавно у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування.
За словами першої леді України Олени Зеленської, якщо західні країни зупинять фінансову підтримку, українцям загрожує "смертельна небезпека".
Своєю чергою у США 31% населення вважає, що необхідно зменшити допомогу Україні. Там вважають, що військова загроза від Росії для Штатів є незначною.
Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, якщо Сполучені штати Америки припинять підтримку України у війні проти Росії, то їм доведеться заплатити власною кров'ю. Президент РФ Путін саме на це і розраховує.
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