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Клімкін розповів, коли США можуть ухвалити новий пакет допомоги для України

9 грудня 2023 22:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Клімкін розповів, коли США можуть ухвалити новий пакет допомоги для України
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: facebook.com/cn opora
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що США планують ухвалити черговий пакет допомоги для нашої держави ближче до Різдва. За його словами, таке рішення буде знайдено в американському сенаті.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Клімкін зазначив, що пошук такого рішення в США "буде компромісом".

"Ми маємо зробити з цього висновок. Голосування буде, найімовірніше, в останні дні перед Різдвом. Я дуже сподіваюсь, що це голосування стане дуже важливим для нас", — запевнив він. 

Що відбувається з допомогою США для України

Нещодавно у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування.

За словами першої леді України Олени Зеленської, якщо західні країни зупинять фінансову підтримку, українцям загрожує "смертельна небезпека".

Своєю чергою у США 31% населення вважає, що необхідно зменшити допомогу Україні. Там вважають, що військова загроза від Росії для Штатів є незначною.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, якщо Сполучені штати Америки припинять підтримку України у війні проти Росії, то їм доведеться заплатити власною кров'ю. Президент РФ Путін саме на це і розраховує.

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