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Климкин рассказал, когда США могут принять новый пакет помощи для Украины

9 декабря 2023 22:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Климкин рассказал, когда США могут принять новый пакет помощи для Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: facebook.com/cn opora
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США планируют принять очередной пакет помощи для нашего государства поближе к Рождеству. По его словам, такое решение будет найдено в американском сенате.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Климкин отметил, что поиск такого решения в США "будет компромиссом".

"Мы должны сделать из этого вывод. Голосование будет, скорее всего, в последние дни перед Рождеством. Я очень надеюсь, что это голосование станет очень важным для нас", — заверил он.

Что происходит с помощью США для Украины

Недавно в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование.

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, если западные страны остановят финансовую поддержку, украинцам грозит "смертельная опасность".

В свою очередь, в США 31% населения считает, что необходимо уменьшить помощь Украине. Там считают, что военная угроза от России для Штатов незначительна.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если Соединенные штаты Америки прекратят поддержку Украины в войне против России, то им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.

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