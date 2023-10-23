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Командуючий Повітряних сил опублікував вражаюче відео роботи ЗРК HAWK по ворожих цілях

23 жовтня 2023 12:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Командуючий Повітряних сил опублікував вражаюче відео роботи ЗРК HAWK по ворожих цілях
Момент роботи ЗРК HAWK по ворожій цілі. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі, 23 жовтня, росіяни здійснили черговий обстріли українських міст. Їх ракети могли б завдати значно більшої шкоди, проте ефективна робота української Протиповітряної оборони завадила цьому.

Вражаючі кадри роботи американського зенітно-ракетного комплексу HAWK, який був переданий Україні західними партнерами, опублікував на на своїй сторінці командуючий повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"100-відсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!", — написав Олещук.

Військовий зазначив, що на відео зафіксована бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі. Разом із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, HAWK боронить українське небо.

"Дякую усім захисникам неба за нинішній результат, вдячний за швидкість та наполегливість в опануванні новими системами!", — написав Олещук.

Раніше ми повідомляли, що у понеділок, 23 жовтня у Херсоні лунали потужні вибухи. В ОВА повідомили про ймовірні пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона.

Нагадаємо, цієї ночі в більшість регіонів України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в ОдесіКиївській та Хмельницькій областях. 

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