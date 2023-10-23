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Командующий Воздушными силами опубликовал впечатляющее видео работы ЗРК HAWK по вражеским целям

23 октября 2023 12:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Командующий Воздушными силами опубликовал впечатляющее видео работы ЗРК HAWK по вражеским целям
Момент работы ЗРК HAWK по враждебной цели. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью, 23 октября, россияне совершили очередные обстрелы украинских городов. Их ракеты могли бы нанести значительно больший вред, однако эффективная работа украинской противовоздушной обороны помешала этому.

Впечатляющие кадры работы американского зенитно-ракетного комплекса HAWK, который был передан Украине западными партнерами, опубликовал на своей странице командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"100-процентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!", — написал Олещук.

Военный отметил, что на видео зафиксирована боевая работа американского ЗРК HAWK в эту ночь. Вместе с более современными зенитными ракетными системами союзников HAWK защищает украинское небо.

"Благодарю всех защитников неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами!", — написал Олещук.

Ранее мы сообщали, что в понедельник, 23 октября, в Херсоне раздавались мощные взрывы. В ОВА сообщили о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона.

Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.

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