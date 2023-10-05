Курська область у "блекауті": місцева влада поскаржилась на атаку дронів

Пожежа на електростанції. Ілюстративне фото: google.com

Губернатор Курської області, що в Росії, Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників на об'єкти інфраструктури в регіоні. А саме вони були атаковані в декількох районах області.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Наслідки атаки

За його словами, в регіоні внаслідок цього сталися відключення електроенергії.

"Сьогодні вночі українськими безпілотниками атаковано об'єкти інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Є відключення електрики. Аварійні бригади вже приступили до відновлення електропостачання", — написав він.

Також російський губернатор вчергове звинуватив в атаці "українські безпілотники".

Скриншот допису

"Бавовна" в Курську

Раніше у російському Курську пролунали вибухи. Дрон СБУ виявив та "ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста.

Також дрон, що належить Службі безпеки України, скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селищі Снагость Курської області. Внаслідок атаки сім населених пунктів залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, у Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, яка розташована в Центральному окрузі. Тоді росіяни відзначали День міста.