Курская область в "блэкауте": местные власти пожаловались на атаку дронов
Губернатор Курской области в России Роман Старовойт заявил об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в регионе. Они были атакованы в нескольких районах области.
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Последствия атаки
По его словам, в регионе в результате произошли отключения электроэнергии.
"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения", — написал он.
Также российский губернатор в очередной раз обвинил в атаке "украинские беспилотники".
"Бавовна" в Курске
Ранее в российском Курске раздались взрывы. Дрон СБУ обнаружил и "ликвидировал российскую радиолокационную станцию" Каста.
Также дрон, принадлежащий Службе безопасности Украины, сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области. В результате атаки семь населенных пунктов остались без электроснабжения.
Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. Тогда россияне отмечали День города.