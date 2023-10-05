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Курская область в "блэкауте": местные власти пожаловались на атаку дронов

5 октября 2023 07:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Курская область в "блэкауте": местные власти пожаловались на атаку дронов
Пожар на электростанции Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Губернатор Курской области в России Роман Старовойт заявил об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в регионе. Они были атакованы в нескольких районах области.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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По его словам, в регионе в результате произошли отключения электроэнергии.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения", — написал он.

Также российский губернатор в очередной раз обвинил в атаке "украинские беспилотники".

атака беспилотников в Курской области
Скриншот сообщения

"Бавовна" в Курске

Ранее в российском Курске раздались взрывы. Дрон СБУ обнаружил и "ликвидировал российскую радиолокационную станцию" Каста.

Также дрон, принадлежащий Службе безопасности Украины, сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области. В результате атаки семь населенных пунктов остались без электроснабжения.

Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. Тогда россияне отмечали День города.

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