Події в Курській області — куди переселять евакуйованих мешканців

На людей байдуже — стало відомо, куди переселять евакуйованих мешканців Курської області
В Росії визначилися з місцем, куди переселятимуть евакуйованих мешканців Курської області. Людей збираються розмістити у тимчасово окупованих регіонах Запорізької області України.
Про це заявив виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов у вівторок, 13 серпня.
Росія вивозить мешканців Курської області до окупованих районів Запорізької області
За його словами, це рішення було прийнято після розмови з призначеним РФ "очільником Запорізької області" Євгеном Балицьким. Евакуйованих поселять у санаторіях та пансіонатах окупованих районів області на березі Азовського моря, що терорист і запропонував Смирнову.
"Найближчим часом буде укомплектовано перші рейси для доставки людей до пунктів тимчасового розміщення", — цинічно сказав Смирнов, і додав, що до Курської області, нібито, прибули "запорізькі волонтери".
Події в Курській області — останні новини
Нагадаємо, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача, головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив президенту України Володимиру Зеленському початок операції у Курській області. Глава держави заявив, що наразі під контролем ЗСУ знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів.
На це відреагували й у Кремлі: президент Росії Володимир Путін відмовився оцінювати ситуацію на кордоні, але зауважив, що потрібно "витіснити звідти противника".
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