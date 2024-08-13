События в Курской области – куда переселят эвакуированных жителей

Временный лагерь для переселенцев в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В России определились с местом, куда будут переселяться эвакуированные жители Курской области . Людей собираются разместить во временно оккупированных регионах Запорожской области.

Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник, 13 августа.

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По его словам, это решение было принято после разговора с назначенным РФ "руководителем Запорожской области" Евгением Балицким. Эвакуированных поселят в санаториях и пансионатах оккупированных районов области на берегу Азовского моря, который предложил Смирнову.

"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения", — цинично сказал Смирнов, и добавил, что в Курскую область, якобы, прибыли "запорожские волонтеры".

Скриншот сообщения Смирнова

События в Курской области — последние новости

Напомним, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому начало операции в Курской области. Глава государства заявил, что в настоящее время под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров.

На это отреагировали и в Кремле: президент России Владимир Путин отказался оценивать ситуацию на границе, но заметил, что нужно "вытеснить противника".