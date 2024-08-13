События в Курской области – куда переселят эвакуированных жителей

На людей безразлично — стало известно, куда переселят эвакуированных жителей Курской области
В России определились с местом, куда будут переселяться эвакуированные жители Курской области . Людей собираются разместить во временно оккупированных регионах Запорожской области.
Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник, 13 августа.
Россия вывозит жителей Курской области в оккупированные районы Запорожской области
По его словам, это решение было принято после разговора с назначенным РФ "руководителем Запорожской области" Евгением Балицким. Эвакуированных поселят в санаториях и пансионатах оккупированных районов области на берегу Азовского моря, который предложил Смирнову.
"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения", — цинично сказал Смирнов, и добавил, что в Курскую область, якобы, прибыли "запорожские волонтеры".
События в Курской области — последние новости
Напомним, во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому начало операции в Курской области. Глава государства заявил, что в настоящее время под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров.
На это отреагировали и в Кремле: президент России Владимир Путин отказался оценивать ситуацию на границе, но заметил, что нужно "вытеснить противника".
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