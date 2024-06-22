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На Прикарпатті через російський обстріл зруйновано корпуси навчального закладу, — ОВА

22 червня 2024 09:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нічна атака на Івано-Франківську область 22 червня
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили масовану атаку на Україну. Зокрема, в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук в Telegram.

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За словами голови ОВА, ціллю ворога під час нічної атаки стала цивільна інфраструктура.

"Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Також є пошкодження у прилеглих будинках та оселях в одній із громад області. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв.

Онищук закликала мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе і своїх рідних.

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Скриншот допису Онищук

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківськ дві вулиці зазнали пошкоджень — Берегова і Карпатська.

Згодом мер міста Руслан Марцінків показав фото руйнівних наслідків нічного обстрілу.

Крім того, під час протиповітряного бою захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

російські війська
Івано-Франківська область
окупанти
ППО
війна в Україні
школа

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