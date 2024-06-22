Нічна атака на Івано-Франківську область 22 червня

На Прикарпатті через російський обстріл зруйновано корпуси навчального закладу, — ОВА
Російські війська в ніч проти суботи, 22 червня, здійснили масовану атаку на Україну. Зокрема, в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.
Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук в Telegram.
Наслідки атаки на Прикарпатті
За словами голови ОВА, ціллю ворога під час нічної атаки стала цивільна інфраструктура.
"Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів", — йдеться у повідомленні.
Також є пошкодження у прилеглих будинках та оселях в одній із громад області. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв.
Онищук закликала мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе і своїх рідних.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Івано-Франківськ дві вулиці зазнали пошкоджень — Берегова і Карпатська.
Згодом мер міста Руслан Марцінків показав фото руйнівних наслідків нічного обстрілу.
Крім того, під час протиповітряного бою захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.
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