Ночная атака на Ивано-Франковскую область 22 июня

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили массированную атаку на Украину. В частности, в Ивано-Франковской области было частично разрушено несколько корпусов учебного заведения.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук в Telegram.

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По словам главы ОВА, целью врага во время ночной атаки стала гражданская инфраструктура.

"Имеем попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Также есть повреждения в ближайших домах и домах в одной из громад области. По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв.

Онищук призвала жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных.

Скриншот поста Онищук

Напомним, в результате ракетной атаки на Ивано-Франковск две улицы получили повреждения — Береговая и Карпатская.

Впоследствии мэр города Руслан Марцинкив показал фото разрушительных последствий ночного обстрела.

Кроме того, во время противовоздушного боя защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.