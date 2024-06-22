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На Прикарпатье из-за российских обстрелов разрушены корпуса учебного заведения, — ОВА

22 июня 2024 09:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночная атака на Ивано-Франковскую область 22 июня
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили массированную атаку на Украину. В частности, в Ивано-Франковской области было частично разрушено несколько корпусов учебного заведения.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук в Telegram.

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По словам главы ОВА, целью врага во время ночной атаки стала гражданская инфраструктура.

"Имеем попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений", — говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Также есть повреждения в ближайших домах и домах в одной из громад области. По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв.

Онищук призвала жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных.

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Скриншот поста Онищук

Напомним, в результате ракетной атаки на Ивано-Франковск две улицы получили повреждения — Береговая и Карпатская.

Впоследствии мэр города Руслан Марцинкив показал фото разрушительных последствий ночного обстрела.

Кроме того, во время противовоздушного боя защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.

российские войска
Ивано-Франковская область
оккупанты
ПВО
война в Украине
школа

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