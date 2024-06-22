Ночная атака на Ивано-Франковскую область 22 июня

На Прикарпатье из-за российских обстрелов разрушены корпуса учебного заведения, — ОВА
Российские войска в ночь на субботу, 22 июня, совершили массированную атаку на Украину. В частности, в Ивано-Франковской области было частично разрушено несколько корпусов учебного заведения.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук в Telegram.
Последствия атаки на Прикарпатье
По словам главы ОВА, целью врага во время ночной атаки стала гражданская инфраструктура.
"Имеем попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений", — говорится в сообщении.
Также есть повреждения в ближайших домах и домах в одной из громад области. По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв.
Онищук призвала жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных.
Напомним, в результате ракетной атаки на Ивано-Франковск две улицы получили повреждения — Береговая и Карпатская.
Впоследствии мэр города Руслан Марцинкив показал фото разрушительных последствий ночного обстрела.
Кроме того, во время противовоздушного боя защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.
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