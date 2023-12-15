Наєв розповів, скільки разів росіяни намагалися прорвати кордон України за останні 14 днів
За останні два тижні російська ДРГ сім разів намагалась прорвати кордон та потрапити на територію України. Зокрема, одну зі спроб було здійснено в районі Миропілля Сумської області.
Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Російська ДРГ "штурмує" кордон України
Наєв розповів, що лише за останні 14 днів російська ДРГ сім разів намагалась потрапити на територію України. У пʼятьох випадках нашим військовим вдалося своєчасно виявити ворожі наміри та завдати вогневого ураження окупантам, які зазнавши втрат — відступили.
"Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон. Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в регіоні почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.
Водночас у Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ та вступили в бій з ворогом. У результаті бою окупанти відійшли з української території.
Додамо, раніше в Чернігівській області російська ДРГ забрала рації та зачистила бліндаж прикордонників. Відомо про трьох загиблих та одного полоненого.
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