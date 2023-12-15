Наєв розповів, скільки разів росіяни намагалися прорвати кордон України за останні 14 днів

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: скриншот

За останні два тижні російська ДРГ сім разів намагалась прорвати кордон та потрапити на територію України. Зокрема, одну зі спроб було здійснено в районі Миропілля Сумської області.

Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Наєв розповів, що лише за останні 14 днів російська ДРГ сім разів намагалась потрапити на територію України. У пʼятьох випадках нашим військовим вдалося своєчасно виявити ворожі наміри та завдати вогневого ураження окупантам, які зазнавши втрат — відступили.

"Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон. Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в регіоні почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.

Водночас у Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ та вступили в бій з ворогом. У результаті бою окупанти відійшли з української території.

Додамо, раніше в Чернігівській області російська ДРГ забрала рації та зачистила бліндаж прикордонників. Відомо про трьох загиблих та одного полоненого.