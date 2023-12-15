Наев рассказал, сколько раз россияне пытались прорвать границу Украины за последние 14 дней

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: скриншот

За последние две недели российская ДРГ семь раз пыталась прорвать границу и попасть на территорию Украины. В частности, одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Наев рассказал, что только за последние 14 дней российская ДРГ семь раз пыталась попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим военным удалось своевременно выявить враждебные намерения и нанести огневое поражение оккупантам, понеся потери — отступили.

"В частности, в районе Мирополья, что в Сумской области, одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу. Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в регионе участились выходы российских диверсионно-разведывательных групп. Однако украинские воины продолжают отражать вражеские атаки.

В то же время, в Сумской области украинские защитники обнаружили несколько человек российской ДРГ и вступили в бой с врагом. В результате боя оккупанты отошли с украинской территории.

Добавим, ранее в Черниговской области российская ДРГ забрала рации и зачистила блиндаж пограничников. Известно о трех погибших и одном пленном.