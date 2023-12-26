Після знищення "Новочеркаська" Чорноморський флот тікає з Феодосії, — ЗМІ

Один з кораблів ЧФ РФ виходить у відкрите море. Фото: Крим.Реалії

У тимчасово окупованому Криму з Феодосії вийшли військові кораблі Чорноморського флоту Росії. Це сталося майже через декілька годин після знищення у порту великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

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Як зазначає журналіст видання, через димку та чималу відстань ідентифікація кораблів була складною. Однак, судячи з розмірів, бухту покинули одне велике та одне маленьке (ймовірно, ракетний катер) судна.

Судячи з напрямку, як пише видання, кораблі виходили з акваторії Феодосії.

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Нагадаємо, що сьогодні рано вранці авіація ВПС ЗСУ вразила у Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Згодом стало відомо, що на борту корабля були іранські дрони-камікадзе Shahed.

Водночас пізніше у мережі зʼявилися перші кадри знищеного корабля, який затонув у бухті.

Також з'ясувалося, що на борту "Новочеркаська" міг перебувати екіпаж, про що зараз замовчує російська пропаганда.