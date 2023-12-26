Після знищення "Новочеркаська" Чорноморський флот тікає з Феодосії, — ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму з Феодосії вийшли військові кораблі Чорноморського флоту Росії. Це сталося майже через декілька годин після знищення у порту великого десантного корабля "Новочеркаськ".
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Чорноморський флот виходить з Криму
Як зазначає журналіст видання, через димку та чималу відстань ідентифікація кораблів була складною. Однак, судячи з розмірів, бухту покинули одне велике та одне маленьке (ймовірно, ракетний катер) судна.
Судячи з напрямку, як пише видання, кораблі виходили з акваторії Феодосії.
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Нагадаємо, що сьогодні рано вранці авіація ВПС ЗСУ вразила у Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Згодом стало відомо, що на борту корабля були іранські дрони-камікадзе Shahed.
Водночас пізніше у мережі зʼявилися перші кадри знищеного корабля, який затонув у бухті.
Також з'ясувалося, що на борту "Новочеркаська" міг перебувати екіпаж, про що зараз замовчує російська пропаганда.
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