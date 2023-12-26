После уничтожения "Новочеркасска" Черноморский флот убегает из Феодосии, — СМИ
Во временно оккупированном Крыму из Феодосии вышли военные корабли Черноморского флота России. Это произошло почти через несколько часов после уничтожения в порту большого десантного корабля "Новочеркасск".
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Черноморский флот выходит из Крыма
Как отмечает журналист издания, из-за дымки и немалого расстояния идентификация кораблей была сложной. Однако, судя по размерам, бухту покинули одно большое и одно маленькое (вероятно, ракетный катер) суда.
Судя по направлению, как пишет издание, корабли выходили из Феодосийской акватории.
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Напомним, что сегодня ранним утром авиация ВВС ВСУ поразила в Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".
Впоследствии стало известно, что на борту корабля были иранские дроны-камикадзе Shahed.
В то же время позже в сети появились первые кадры затонувшего в бухте корабля.
Также выяснилось, что на борту "Новочеркасска" мог находиться экипаж, о чем сейчас умалчивает российская пропаганда.
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