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После уничтожения "Новочеркасска" Черноморский флот убегает из Феодосии, — СМИ

26 декабря 2023 00:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
После уничтожения "Новочеркасска" Черноморский флот убегает из Феодосии, — СМИ
Один из кораблей ЧФ РФ выходит в открытое море. Фото: Крым.Реалии
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во временно оккупированном Крыму из Феодосии вышли военные корабли Черноморского флота России. Это произошло почти через несколько часов после уничтожения в порту большого десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Как отмечает журналист издания, из-за дымки и немалого расстояния идентификация кораблей была сложной. Однако, судя по размерам, бухту покинули одно большое и одно маленькое (вероятно, ракетный катер) суда.

Судя по направлению, как пишет издание, корабли выходили из Феодосийской акватории.

Уничтожение ИДК "Новочеркасск" - последние новости

Напомним, что сегодня ранним утром авиация ВВС ВСУ поразила в Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Впоследствии стало известно, что на борту корабля были иранские дроны-камикадзе Shahed.

В то же время позже в сети появились первые кадры затонувшего в бухте корабля.

Также выяснилось, что на борту "Новочеркасска" мог находиться экипаж, о чем сейчас умалчивает российская пропаганда.

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