После уничтожения "Новочеркасска" Черноморский флот убегает из Феодосии, — СМИ

Один из кораблей ЧФ РФ выходит в открытое море. Фото: Крым.Реалии

Во временно оккупированном Крыму из Феодосии вышли военные корабли Черноморского флота России. Это произошло почти через несколько часов после уничтожения в порту большого десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Как отмечает журналист издания, из-за дымки и немалого расстояния идентификация кораблей была сложной. Однако, судя по размерам, бухту покинули одно большое и одно маленькое (вероятно, ракетный катер) суда.

Судя по направлению, как пишет издание, корабли выходили из Феодосийской акватории.

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Напомним, что сегодня ранним утром авиация ВВС ВСУ поразила в Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Впоследствии стало известно, что на борту корабля были иранские дроны-камикадзе Shahed.

В то же время позже в сети появились первые кадры затонувшего в бухте корабля.

Также выяснилось, что на борту "Новочеркасска" мог находиться экипаж, о чем сейчас умалчивает российская пропаганда.