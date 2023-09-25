Повітряна тривога в Криму: жителі півострова бідкаються через замкнені укриття
Окупантам у Криму все частіше доводиться потерпати через ракетні атаки з боку захисників України. При цьому забезпечення безпеки мирних мешканців півострова їх зовсім не хвилює.
Відео, де перелякані люди стояли перед замкненими дверима бомбосховища, оприлюднила місцева мешканка.
В окупованому Криму виє сирена повітряної тривоги
Мешканці міста Інкерман, яке розташоване у тимчасово окупованому російськими військами Криму, не змогли потрапити до укриття під час повітряної тривоги.
Невеликій групі людей лишалося тільки стояти перед замкненими дверима і просто чекати, поки тривога завершиться.
Російські ЗМІ повідомляли, що в Криму працювало ППО окупантів, а також була піднята практично уся військова авіація РФ на півострові.
Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі увечері 25 вересня прогриміли вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.