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Повітряна тривога в Криму: жителі півострова бідкаються через замкнені укриття

25 вересня 2023 22:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Повітряна тривога в Криму: жителі півострова бідкаються через замкнені укриття
Мешканці Інкермана стоять перед замкненим укриттям. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Окупантам у Криму все частіше доводиться потерпати через ракетні атаки з боку захисників України. При цьому забезпечення  безпеки мирних мешканців півострова їх зовсім не хвилює.

Відео, де перелякані люди стояли перед замкненими дверима бомбосховища, оприлюднила місцева мешканка.

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Мешканці міста Інкерман, яке розташоване у тимчасово окупованому російськими військами Криму, не змогли потрапити до укриття під час повітряної тривоги.

Невеликій групі людей лишалося тільки стояти перед замкненими дверима і просто чекати, поки тривога завершиться. 

Російські ЗМІ повідомляли, що в Криму працювало ППО окупантів, а також була піднята практично уся військова авіація РФ на півострові.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі увечері 25 вересня прогриміли вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

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