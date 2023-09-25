Воздушная тревога в Крыму: жители полуострова жалуются из-за закрытых укрытий
Оккупантам в Крыму все чаще приходится страдать из-за ракетных атак со стороны защитников Украины. При этом обеспечение безопасности мирных жителей полуострова их совсем не волнует.
Видео, где испуганные люди столи перед запертой дверью бомбоубежища, обнародовала местная жительница.
В оккупированном Крыму воет сирена воздушной тревоги
Жители города Инкерман, расположенного во временно оккупированом российскими войсками Крыму, не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги.
Небольшой группе людей осталось только стоять перед запертой дверью и просто ждать, пока тревога завершится.
Российские СМИ сообщали, что в Крыму работала ПВО оккупантов, а также была поднята практически вся военная авиация РФ на полуострове.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе вечером 25 сентября прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.
Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.