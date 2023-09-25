Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Крыму: жители полуострова жалуются из-за закрытых укрытий arrow

Воздушная тревога в Крыму: жители полуострова жалуются из-за закрытых укрытий

25 сентября 2023 22:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Воздушная тревога в Крыму: жители полуострова жалуются из-за закрытых укрытий
Жители Инкермана стоят перед запертым укрытием. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Оккупантам в Крыму все чаще приходится страдать из-за ракетных атак со стороны защитников Украины. При этом обеспечение безопасности мирных жителей полуострова их совсем не волнует.

Видео, где испуганные люди столи перед запертой дверью бомбоубежища, обнародовала местная жительница.

Читайте также:

В оккупированном Крыму воет сирена воздушной тревоги

Жители города Инкерман, расположенного во временно оккупированом российскими войсками Крыму, не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги.

Небольшой группе людей осталось только стоять перед запертой дверью и просто ждать, пока тревога завершится.

Российские СМИ сообщали, что в Крыму работала ПВО оккупантов, а также была поднята практически вся военная авиация РФ на полуострове.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе вечером 25 сентября прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз