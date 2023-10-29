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Протягом доби 13 окупантів здалися в полон, — Тарнавський

29 жовтня 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Протягом доби 13 окупантів здалися в полон, — Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про успіхи України протягом доби. За його словами, 13 російських окупантів здалися в полон.

Про це Олександр Тарнавський написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Тарнавського, загарбники здійснили сім авіаційних ударів, провели 51 бойове зіткнення та здійснили 759 артобстрілів.
 
"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1 217 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 489 осіб. 13 окупантів здалися в полон", — розповів він.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" повідомив, що було знищено 25 одиниць військової техніки ворога: 

  • вісім танків;
  • три ББМ;
  • десять БпЛА;
  • чотири автомобілі.

До того ж українські військові знищили п'ять складів боєприпасів російських окупантів. 

Тарнавський додав, що триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

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Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують нищити ворога на нашій території. За минулу добу вдалося ліквідувати ще 660 окупантів.

Також ми писали, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий розповів, що Росія веде проти України виснажливу війну, тому втрачає на фронті більше людей. Проте ворог має мобілізаційний резерв. 

Додамо, за останні дві доби росіяни менше застосовують авіацію. Тому, ймовірно, у РФ недостатня кількість пілотів, які можуть діяти в поганих погодних умовах.

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