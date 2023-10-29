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В течение суток 13 оккупантов сдались в плен, — Тарнавский

29 октября 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В течение суток 13 оккупантов сдались в плен, — Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах Украины в течение суток. По его словам, 13 российских оккупантов сдались в плен.

Об этом Александр Тарнавский написал в своем Telegram-канале.

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По словам Тарнавского, захватчики совершили семь авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1 217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 оккупантов сдались в плен", — рассказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщил, что было уничтожено 25 единиц военной техники врага:

  • восемь танков;
  • три ББМ;
  • десять БпЛА;
  • четыре автомобиля.

К тому же украинские военные уничтожили пять складов боеприпасов российских оккупантов.

Тарнавский добавил, что продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

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Пост Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на нашей территории. За прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 660 оккупантов.

Также мы писали, политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что Россия ведет против Украины изнурительную войну, поэтому теряет на фронте больше людей. Однако у врага есть мобилизационный резерв.

Добавим, за последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.

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