В течение суток 13 оккупантов сдались в плен, — Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах Украины в течение суток. По его словам, 13 российских оккупантов сдались в плен.
Об этом Александр Тарнавский написал в своем Telegram-канале.
Успехи ВСУ
По словам Тарнавского, захватчики совершили семь авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1 217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 оккупантов сдались в плен", — рассказал он.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщил, что было уничтожено 25 единиц военной техники врага:
- восемь танков;
- три ББМ;
- десять БпЛА;
- четыре автомобиля.
К тому же украинские военные уничтожили пять складов боеприпасов российских оккупантов.
Тарнавский добавил, что продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на нашей территории. За прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 660 оккупантов.
Также мы писали, политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что Россия ведет против Украины изнурительную войну, поэтому теряет на фронте больше людей. Однако у врага есть мобилизационный резерв.
Добавим, за последние двое суток россияне меньше применяют авиацию. Поэтому, вероятно, в РФ недостаточно пилотов, которые могут действовать в плохих погодных условиях.
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