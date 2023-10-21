Ракети ATACMS суттєво вплинуть на ситуацію на полі бою, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Факти

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Сполучених Штатів. Він подякував Ллойду Остіну та уряду його країни за надання Україні ракет ATACMS.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив у Facebook.

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"Вдячний керівництву США та міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Ця зброя матиме значний вплив на полі бою", — зазначив Умєров.

Ракети ATACMS для України

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і подякував йому за надання ракет ATACMS. Також лідери обговорили подальше постачання подібної зброї Україні.

Також ми писали, що успіх десантної операції на лівому березі Дніпра разом із контрнаступом на Мелітополь та використанням ATACMS може знищити усі шанси росіян на опір в Херсонській області.

Додамо, що нещодавно Україна отримала від Сполучених Штатів Америки ракети ATACMS. У Росії вже відреагували на передачу цього озброєння.