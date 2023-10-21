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Ракети ATACMS суттєво вплинуть на ситуацію на полі бою, — Умєров

21 жовтня 2023 19:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ракети ATACMS суттєво вплинуть на ситуацію на полі бою, — Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Факти
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Сполучених Штатів. Він подякував Ллойду Остіну та уряду його країни за надання Україні ракет ATACMS.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив у Facebook.

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Рустем Умєров переговорив з Ллойжом Остіном. Фото: Скриншот

Рустем Умєров переговорив з Ллойдом Остіном

"Вдячний керівництву США та міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Ця зброя матиме значний вплив на полі бою", — зазначив Умєров.

Ракети ATACMS для України

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і подякував йому за надання ракет ATACMS. Також лідери обговорили подальше постачання подібної зброї Україні.

Також ми писали, що успіх десантної операції на лівому березі Дніпра разом із контрнаступом на Мелітополь та використанням ATACMS може знищити усі шанси росіян на опір в Херсонській області.

Додамо, що нещодавно Україна отримала від Сполучених Штатів Америки ракети ATACMS. У Росії вже відреагували на передачу цього озброєння.

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