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Ракеты ATACMS существенно повлияют на ситуацию на поле боя, — Умеров

21 октября 2023 19:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ракеты ATACMS существенно повлияют на ситуацию на поле боя, — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Факты
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США. Он поблагодарил Ллойда Остина и правительство его страны за предоставление Украине ракет ATACMS.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в Facebook.

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Рустем Умеров переговорил с Ллойдом Остином. Фото: Скриншот

Рустем Умеров переговорил с Ллойдом Остином

"Благодарен руководству США и министру Остину за предоставление Украине ATACMS. Это оружие будет иметь значительное влияние на поле боя", — отметил Умеров.

Ракеты ATACMS для Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за предоставление ракет ATACMS. Также лидеры обсудили дальнейшие поставки подобного оружия Украине.

Также мы писали, что успех десантной операции на левом берегу Днепра вместе с контрнаступлением на Мелитополь и использованием ATACMS может уничтожить все шансы на сопротивление россиян в Херсонской области.

Добавим, что недавно Украина получила от Соединенных Штатов Америки ракеты ATACMS. В России уже отреагировали на передачу этого вооружения.

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