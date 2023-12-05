Атаки Росії дронами - РФ готується до ударів по українській інфраструктурі

Shahed-136 в українському небі. Фото: mil.in.ua

Країна-агресорка Росія своїми атаками "шахедів" по Україні намагається знайти вразливі сторони системи протиповітряної оборони. Таким чином окупанти планують прицільно влучати по об'єктах української інфраструктури.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Будуть змішані цикли застосування. Вони зараз "промацують усе "шахедами-136" і в такий спосіб намагаються дещо виснажити навіть нашу доволі зміцнілу навідміну від минулої зими систему ППО. Питання, у якій суміші будуть ці ракети застосовувати і, чи повторять результат минулого грудня. Ми маємо на календарі 5 грудня, минулого грудня у цей час вже були активні удари. За місяць вони застосували 236 ракет", — сказав Черник.

За його словами, росіяни будуть завдавати масованих ударів по українській інфраструктурі. Однак, коли саме, невідомо.

"Філософія прокладання маршруту доволі схожа. Ракети мають кілька систем наведення і для противника вкрай важжливо зрозуміти, яким шляхом послати цю крилату ракету, тому що вона має так зване польотне завдання. І завдання "шахедів" — зрозуміти, які відносно білі плями у нашій ППО. Цим самим вони зараз і займаються", — додав експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 5 грудня російські окупанти атакували Україну 17 ударними дронами типу Shahed-136/131. Силам ППО вдалося знищити десять із них.

Також ми писали, що цієї ночі в низці західних областей тривала повітряна тривога, упродовж якої зафіксували збиття ворожих цілей. Йдеться про Кіровоградську область та інші. Окрім того, вибухи чули у Хмельницькій та Вінницькій областях.