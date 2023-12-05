Атаки России дронами - РФ готовится к ударам по украинской инфраструктуре

Shahed-136 в украинском небе. Фото: mil.in.ua

Страна-агрессор Россия атаками "шахедов" по Украине пытается найти уязвимые стороны системы противовоздушной обороны нашей страны. Таким образом, оккупанты планируют прицельно попадать ракетами по объектам украинской инфраструктуры.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Будут смешанные циклы применения. Они сейчас прощупывают все "шахедами-136" и таким образом пытаются несколько истощить даже нашу довольно окрепшую в отличие от прошедшей зимы систему ПВО. Вопрос, в какой смеси будут эти ракеты применять и повторят ли результат прошлого декабря. Мы имеем на календаре 5 декабря, в декабре прошлого года уже были активные удары. За месяц они применили 236 ракет", — сказал Черник.

По его словам, россияне будут наносить массированные удары по украинской инфраструктуре. Однако когда именно, неизвестно.

"Философия прокладки маршрута достаточно похожа. У ракет есть несколько систем наведения и для противника крайне важно понять, каким путем послать эту крылатую ракету, потому что она имеет так называемую полетную задачу. И задача "шахедов" — понять, какие относительно белые пятна у нашей ПВО. Этим самым они сейчас и занимаются", — добавил эксперт.

Напомним, в ночь на 5 декабря российские оккупанты атаковали Украину 17 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить десять из них.

Также мы писали, что этой ночью в ряде западных областей продолжалась воздушная тревога, в течение которой зафиксировали сбитие вражеских целей. Речь идет о Кировоградской области и других. Кроме того, взрывы слышали в Хмельницкой и Винницкой областях.