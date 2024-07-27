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Росія переоцінила задачі своїх військ в районі Авдіївки, — ISW

27 липня 2024 08:01
Галина Шподарева - редактор
Зміна задач Росії у Донецькій області — аналітика ISW
ЗСУ під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Фото ілюстративне: REUTERS/Аліна Смутко
Галина Шподарева - редактор

Російські військові нещодавно розширили зону відповідальності Центрального угруповання військ у Донецькій області. Такі дії свідчать про те, що російське військове командування відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Зміна задач Росії у Донецькій області 

Нині російське військове командування може поставити перед Центральним угрупованням військ завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області. Після захоплення Авдіївки в лютому 2024 року російське військове командування створило Центральне угруповання військ як оперативне маневрене угруповання уздовж вузького фронту в районі Авдіївки і поставило перед частинами ЦВО завдання використати російські тактичні переваги і просунутися якомога далі на захід, перш ніж українські війська встановлять більш згуртовані і важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі.

Російське Центральне угруповання військ здійснило помітний тактичний прорив на північний захід від Авдіївки в середині квітня 2024 року значною мірою завдяки українським матеріальним обмеженням, спричиненим затримкою західної допомоги у сфері безпеки. З того часу українські сили стабілізували фронт у цьому районі та уповільнили темпи російського просування. На думку аналітиків, армія РФ зараз просувається тут відносно такими ж темпами, як і російські війська в інших частинах України.

Росія залучила 90-ї танкову дивізію на південному заході від Донецька

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив 26 липня, що елементи 90-ї танкової дивізії (41-ї загальновійськової армії) Центрального командування 24 липня провели російську посилену батальйонну механізовану атаку на південний захід від Донецька. Повідомлення про залучення частин 90-ї танкової дивізії до району на південному заході від Донецька свідчить про те, що район відповідальності Центрального угруповання військ може розширюватися на південь.

"Передислокація частин 90-ї танкової дивізії в цей район може також свідчити про те, що Центральне угруповання сил готове виділити значну кількість особового складу і техніки для виконання інших тактичних і оперативних завдань, які виходять за рамки його нинішнього оперативного фокусу на досягненні тактично значущих успіхів в районі Авдіївки", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, Збройні сили України відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. Аналітики востаннє фіксували механізовану атаку Росії розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року.

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Також окупанти активно використовують протипіхотні міни проти українців. Служба безпеки України готує доказову базу для Гааги.

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