Изменение задач России в Донецкой области — аналитика ISW

ВСУ во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Фото иллюстративное: REUTERS/Алина Смутко

Российские военные недавно расширили зону ответственности Центральной группировки войск в Донецкой области. Такие действия свидетельствуют о том, что российское военное командование отказалось от предварительной задачи группировки, заключавшейся в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Изменение задач России в Донецкой области

Сейчас российское военное командование может поставить перед Центральной группировкой войск задачу контролировать основные наступательные усилия России в Донецкой области. После захвата Авдеевки в феврале 2024 года российское военное командование создало Центральную группировку войск как оперативную маневренную группировку вдоль узкого фронта в районе Авдеевки и поставило перед частями ЦВО задачу использовать российские тактические преимущества и продвинуться как можно дальше на запад, прежде чем украинские войска установят более сплоченные и труднопроходимые оборонительные линии в этом районе.

Российская Центральная группировка войск осуществила заметный тактический прорыв к северо-западу от Авдеевки в середине апреля 2024 года в значительной степени благодаря украинским материальным ограничениям, вызванным задержкой западной помощи в сфере безопасности. С тех пор украинские силы стабилизировали фронт в этом районе и замедлили темпы российского продвижения. По мнению аналитиков, армия РФ сейчас продвигается здесь относительно такими же темпами, как и российские войска в других частях Украины.

Россия привлекла 90-ю танковую дивизию на юго-западе от Донецка

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 26 июля, что элементы 90-й танковой дивизии (41-й общевойсковой армии) Центрального командования 24 июля провели российскую усиленную батальонную механизированную атаку на юго-запад от Донецка. Сообщение о привлечении частей 90-й танковой дивизии в район на юго-западе от Донецка свидетельствует о том, что район ответственности Центральной группировки войск может расширяться на юг.

"Передислокация частей 90-й танковой дивизии в этот район может также свидетельствовать о том, что Центральная группировка сил готова выделить значительное количество личного состава и техники для выполнения других тактических и оперативных задач, которые выходят за рамки ее нынешнего оперативного фокуса на достижении тактически значимых успехов в районе Авдеевки", — отмечают аналитики.

Напомним, Вооруженные силы Украины отразили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области. Аналитики последний раз фиксировали механизированную атаку России размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года.

Также мы сообщали, что российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Также оккупанты активно используют противопехотные мины против украинцев. Служба безопасности Украины готовит доказательную базу Гааги.