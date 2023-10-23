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Росіяни намагаються перерізати дорогу до Авдіївки, — МВА

23 жовтня 2023 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни намагаються перерізати дорогу до Авдіївки, — МВА
Російський окупант стріляє з автомата. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти всіма силами намагаються перерізати дорогу до Авдіївки та весь час її обстрілюють. Це ускладнює проведення евакуації жителів та доставку гуманітарної допомоги.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі "Радіо Свобода".

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За словами Барабаша ситуація з логістикою в Авдіївці "дуже складна", адже дорога до міста постійно перебуває під обстрілами окупантів.

"22 кілометри до міста постійно під обстрілами — і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює й евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика — це все через одну дорогу", — розповідає начальник МВА. 

Окрім того, він розповів, що загарбники намагаються перерізати дорогу до Авдіївки та тримати її постійно під обстрілами.

"Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати "Орлани", слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь", — каже чиновник.

За його словами, наразі в місті перебуває ще 1601 людина, і місцеві жителі неохоче залишають Авдіївку. Вмовити їх виїхати — не просто. За останні за три дні евакуація не проводилася, вона запланована на сьогодні. У МВА щиро сподіваються, що вивезти людей та привезти допомогу все ж вдасться.

Нагадаємо, що в інституті вивчення війни зазначили, що 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед. Російське військове командування залишається відданим наступальним операціям у цьому районі, попри значні втрати техніки та особового складу.

Додамо, що російські окупанти кидають у бій під Авдіївкою техніку 90-річної давнини. Ворожа піхота використовує у війні в Україні "полуторку". Йдеться про машини ГАЗ-АА, що випускалися в СРСР ще у 1930-х роках.

Окрім того, у розвідці Британії заявили, що під час атак на Авдіївку у росіян зросли втрати на 90%. 

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