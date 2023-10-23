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Россияне пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, — МВА

23 октября 2023 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, — МВА
Российский оккупант стреляет из автомата. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты всеми силами пытаются перерезать дорогу к Авдеевке и все время ее обстреливают. Это затрудняет эвакуацию жителей и доставку гуманитарной помощи.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в эфире "Радио Свобода".

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По словам Барабаша, ситуация с логистикой в Авдеевке "очень сложная", ведь дорога в город постоянно находится под обстрелами оккупантов.

"22 километра в город постоянно под обстрелами — и днем, и ночью. Соответственно, это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика — это все через одну дорогу", — рассказывает начальник МВА.

Кроме того, он рассказал, что захватчики пытаются перерезать дорогу к Авдеевке и держать ее под обстрелами.

"Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них является сигналом для того, чтобы открывать огонь", — говорит чиновник.

По его словам, в настоящее время в городе находится еще 1601 человек, и местные жители неохотно покидают Авдеевку. Уговорить их уехать — не просто. За последние три дня эвакуация не проводилась, она запланирована на сегодня. В МВА искренне надеются, что вывезти людей и привезти помощь удастся.

Напомним, что в институте изучения войны отметили, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Российское военное командование остается преданным наступательным операциям в этом районе, несмотря на значительные потери техники и личного состава.

Добавим, что российские оккупанты бросают в бой под Авдеевкой технику 90-летней давности. Вражеская пехота использует в войне в Украине "полуторку". Речь идет о выпускавшихся в СССР машинах ГАЗ-АА еще в 1930-х годах.

Кроме того, в разведке Британии заявили, что во время атак на Авдеевку у россиян выросли потери на 90%.

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