Росіяни у Маріуполі знесли завод "Октябрь"

Зруйнований завод у Маріуполі. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області знесли завод "Октябрь". Він розташовувався на вулиці Куїнджі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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У міській раді розповіли, що вулиця Куїнджі розташована у Центральному районі Маріуполя.

"Вона була під щільним вогнем росіян під час блокади весною минулого року. Наразі вулиця занедбана, десятки історичних будівель досі зруйновані. Тепер непотрібним виявився й завод", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що російські окупанти не спроможні на відновлення. Ворог лише руйнує та краде те, що залишилося від міста. У Маріупольській міській раді також розповіли, що загарбники вивозять метал через вцілілий порт.

Нагадаємо, вчора, 22 жовтня, перше судно морського класу пришвартувалося біля причалу Судноремонтного заводу в Маріуполі. Який вантаж доставив балкер, наразі невідомо.

Також ми писали, що місцеві жителі тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували переміщення ворожої техніки. Велика кількість вантажівок з БК з Новоазовська рухається в бік Бердянська.

Додамо, у тимчасово окупованому Маріуполі російська влада може привласнити тисячі квартир і будинків. На вулиці та без житла вже залишилося чимало українців.