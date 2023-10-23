Россияне в Мариуполе снесли завод "Октябрь"

Разрушенный завод в Мариуполе. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области снесли завод "Октябрь". Он размещался на улице Куинджи.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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В городском совете рассказали, что улица Куинджи находится в Центральном районе Мариуполя.

"Она была под плотным огнем россиян во время блокады весной прошлого года. Сейчас улица заброшена, десятки исторических зданий до сих пор разрушены. Теперь ненужным оказался и завод", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что российские оккупанты не способны на восстановление. Враг только разрушает и ворует то, что осталось от города. В Мариупольском городском совете также рассказали, что захватчики вывозят металл через уцелевший порт.

Напомним, вчера, 22 октября, первое судно морского класса пришвартовалось у причала Судоремонтного завода в Мариуполе. Какой груз доставил балкер, пока неизвестно.

Также мы писали, что местные жители временно оккупированного Мариуполя зафиксировали перемещение вражеской техники. Большое количество грузовиков из БК из Новоазовска двигается в сторону Бердянска.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе российские власти могут присвоить тысячи квартир и домов. На улице и без жилья уже осталось немало украинцев.