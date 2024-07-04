У Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по місту 28 червня та 3 липня

Рятувальники розбирають завали будинку, у який влучила ракета 28 червня. Фото: ДСНС

У Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок російських ударів 28 червня та 3 липня. Сьогодні у місті оголошено траур.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, рятувальники виявили тіло жінки під завалами будинку, у який Росія влучила ракетою 28 червня.

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третя жертва того удару.

Крім того, у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час атаки на місто 3 липня.

"Загалом загинули шестеро людей. Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог", — підсумував начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 3 липня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро: ворог запускав ракети та ударні безпілотники.

Під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів та сусідні будівлі. Внаслідок обстрілу постраждали понад 50 людей.

А 28 червня російська армія вдарила ракетою по міській житловій дев'ятиповерхівці.