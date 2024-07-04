В Днепре возросло количество погибших в результате российского удара по городу 28 июня и 3 июля

Российские удары по Днепру — снова выросло количество погибших
В Днепре возросло число погибших в результате российских ударов 28 июня и 3 июля. Сегодня в городе объявлен траур.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Число погибших в Днепре выросло
По словам Лысака, спасатели обнаружили тело женщины под завалами дома, в который Россия попала ракетой 28 июня.
"Ночью под завалами днепровского дома, который россияне обстреляли в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третья жертва этого удара.
Кроме того, в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время атаки на город 3 июля.
"В общей сложности погибли шесть человек. Сегодня в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизни забрал враг", — подытожил начальник Днепропетровской ОВА.
Напомним, 3 июля Россия совершила массированную атаку на Днепр: оккупанты запускали ракеты и ударные беспилотники.
Тогда был поврежден один из торговых центров и соседние здания. В результате обстрела пострадали более 50 человек .
А 28 июня российская армия ударила ракетой по городской жилой девятиэтажке .
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