В Днепре возросло количество погибших в результате российского удара по городу 28 июня и 3 июля

Спасатели разбирают завалы дома, в который попала ракета 28 июня. Фото: ГСЧС

В Днепре возросло число погибших в результате российских ударов 28 июня и 3 июля. Сегодня в городе объявлен траур.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, спасатели обнаружили тело женщины под завалами дома, в который Россия попала ракетой 28 июня.

"Ночью под завалами днепровского дома, который россияне обстреляли в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третья жертва этого удара.

Кроме того, в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время атаки на город 3 июля.

"В общей сложности погибли шесть человек. Сегодня в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизни забрал враг", — подытожил начальник Днепропетровской ОВА.

Напомним, 3 июля Россия совершила массированную атаку на Днепр: оккупанты запускали ракеты и ударные беспилотники.

Тогда был поврежден один из торговых центров и соседние здания. В результате обстрела пострадали более 50 человек .

А 28 июня российская армия ударила ракетой по городской жилой девятиэтажке .