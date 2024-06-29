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Силы обороны отразили позиции оккупантов возле Тернов на Сумщине

29 июня 2024 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Позиции возле Тернов перешли под контроль Азова
Отражение позиций. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники отбили позиции возле Тернов Сумской области. Но российские военные штурмуют утраченные окопы, при этом действуя хаотично.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в субботу, 29 июня.

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"Видео с только что отраженных позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана", — говорится в сообщении.

Так, с начала года враг непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов: для захвата поселка оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники.

А в результате успешной операции 12-й бригады специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и смежных подразделений удалось отбросить россиян от Тернов и Ямполевки и закрепиться на освобожденных позициях.

"Части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, а личный состав — сотнями", — отметили в Азове.

На видео видно, как защитники ликвидируют оккупанта на подступах к недавно отраженным позициям.

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Скриншот поста Азова

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

А пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

Кроме того, таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

ВСУ
Нацгвардия
военные
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине
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