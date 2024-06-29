Позиции возле Тернов перешли под контроль Азова

Отражение позиций. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники отбили позиции возле Тернов Сумской области. Но российские военные штурмуют утраченные окопы, при этом действуя хаотично.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в субботу, 29 июня.

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"Видео с только что отраженных позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана", — говорится в сообщении.

Так, с начала года враг непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов: для захвата поселка оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники.

А в результате успешной операции 12-й бригады специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и смежных подразделений удалось отбросить россиян от Тернов и Ямполевки и закрепиться на освобожденных позициях.

"Части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, а личный состав — сотнями", — отметили в Азове.

На видео видно, как защитники ликвидируют оккупанта на подступах к недавно отраженным позициям.

Скриншот поста Азова

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

А пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

Кроме того, таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.