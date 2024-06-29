Позиции возле Тернов перешли под контроль Азова

Силы обороны отразили позиции оккупантов возле Тернов на Сумщине
Украинские защитники отбили позиции возле Тернов Сумской области. Но российские военные штурмуют утраченные окопы, при этом действуя хаотично.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба полка "Азов" в Telegram в субботу, 29 июня.
Боевые действия возле Тернов на Сумщине
"Видео с только что отраженных позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана", — говорится в сообщении.
Так, с начала года враг непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов: для захвата поселка оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники.
А в результате успешной операции 12-й бригады специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и смежных подразделений удалось отбросить россиян от Тернов и Ямполевки и закрепиться на освобожденных позициях.
"Части оккупантов понесли тяжелые потери: техника уничтожалась десятками, а личный состав — сотнями", — отметили в Азове.
На видео видно, как защитники ликвидируют оккупанта на подступах к недавно отраженным позициям.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.
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