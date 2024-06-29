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Сили оборони відбили позиції окупантів біля Тернів на Сумщині

29 червня 2024 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Позиції біля Тернів перейшли під контроль Азову
Відбиття позицій. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники відбили позиції поблизу Тернів Сумської області. Але російські військові штурмують втрачені окопи, при цьому діючи хаотично.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба полку "Азов" у  Telegram у суботу, 29 червня.

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"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану", — йдеться у повідомленні.

Так, від початку року ворог безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів: для захоплення селища окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки. 

А в результаті успішної операції 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та суміжних підрозділів вдалося відкинути росіян від Тернів та Ямполівки і закріпитися на звільнених позиціях.

"Частини окупантів зазнали важких втрат: техніка знищувалась десятками, а особовий склад — сотнями", — зазначили в Азові.

На відео видно, як захисники ліквідовують окупанта на підступах до нещодавно відбитих позицій. 

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Скриншот допису "Азову"

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

А прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також бійці ДПСУ показали, як за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.

Крім того, таврійські десантники поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

ЗСУ
Нацгвардія
військові
окупанти
полк "Азов"
війна в Україні
воїни

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