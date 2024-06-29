Позиції біля Тернів перейшли під контроль Азову

Сили оборони відбили позиції окупантів біля Тернів на Сумщині
Українські захисники відбили позиції поблизу Тернів Сумської області. Але російські військові штурмують втрачені окопи, при цьому діючи хаотично.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба полку "Азов" у Telegram у суботу, 29 червня.
Бойові дії біля Тернів на Сумщині
"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану", — йдеться у повідомленні.
Так, від початку року ворог безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів: для захоплення селища окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки.
А в результаті успішної операції 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та суміжних підрозділів вдалося відкинути росіян від Тернів та Ямполівки і закріпитися на звільнених позиціях.
"Частини окупантів зазнали важких втрат: техніка знищувалась десятками, а особовий склад — сотнями", — зазначили в Азові.
На відео видно, як захисники ліквідовують окупанта на підступах до нещодавно відбитих позицій.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.
А прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".
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