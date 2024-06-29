Позиції біля Тернів перейшли під контроль Азову

Відбиття позицій. Фото: скриншот з відео

Українські захисники відбили позиції поблизу Тернів Сумської області. Але російські військові штурмують втрачені окопи, при цьому діючи хаотично.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба полку "Азов" у Telegram у суботу, 29 червня.

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"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану", — йдеться у повідомленні.

Так, від початку року ворог безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів: для захоплення селища окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки.

А в результаті успішної операції 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та суміжних підрозділів вдалося відкинути росіян від Тернів та Ямполівки і закріпитися на звільнених позиціях.

"Частини окупантів зазнали важких втрат: техніка знищувалась десятками, а особовий склад — сотнями", — зазначили в Азові.

На відео видно, як захисники ліквідовують окупанта на підступах до нещодавно відбитих позицій.

Скриншот допису "Азову"

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