Сырский показал эффектную работу воинов ВСУ по вражеской технике

Вражеская техника за миг до удара. Фото: скриншот

Бронированные колонны Российской Федерации не прекращают попыток захватить украинские позиции. Впрочем, воины Вооруженных сил Украины дают врагу достойный отпор.

Видео с эффектным уничтожением вражеской бронетехники распространил на своей странице генерал-полковник Александр Сырский.

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"Поражение вражеской техники. Работают РУБпАК "Демоны бури" 22-й ОМБр", — лаконично сообщил генерал.

На видео видно, как вражеская техника двигается по дороге колонны в направлении украинских позиций. Впрочем, доехать им не удалось. Во всяком случае, не всем.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские кафиры продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.

Напоминаем, что российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их.