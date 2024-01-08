Сирський показав ефектну роботу воїнів ЗСУ по ворожій техніці

Ворожа бронетехніка за мить до влучання. Фото: скриншот

Броньовані колони Російської Федерації не припиняють спроб захопити українські позиції. Втім, воїни Збройних сил України дають ворогу гідну відсіч.

Відео з ефектним знищенням ворожої бронетехніки поширив на своїй сторінці генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Ураження ворожої техніки. Працюють РУБпАК "Демони бурі" 22-ї ОМБр", — лаконічно повідомив генерал.

На відео видно, як ворожа техніка рухається дорогою колоною в напрямку українських позицій. Втім, доїхати їм не вдалося. Принаймні, не усім.

Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.

Нагадуємо, що російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.