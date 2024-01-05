Сколько десанта и БК было уничтожено на Новочеркасске — в ВМС рассказали детали

Российский десантный корабль "Новочеркасск". Фото: росСМИ

В ночь на 26 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили большой российский десантный корабль "Новочеркасск". По предварительным данным, погибли две трети личного вражеского состава, также было уничтожено большое количество вооружения, однако какое именно — в ВМС подтвердить не могут.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

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Потери армии РФ после уничтожения "Новочеркасска"

"По предварительным данным, там как минимум находился экипаж, почти 90 человек. Опять же, по предварительным данным, погибшими можно считать две трети состава. Феодосия — не такой уж большой город. Скрыть такие потери было бы трудно. Тем более многие успели снять взрыв. Кстати, этих лиц позже преследовали. Поэтому скрыть такую большую потерю РФ было бы очень сложно", — резюмировал Плетенчук.

В то же время, спикер ВМС не смог подтвердить информацию о том, находились ли на борту "Новочеркасска" ударные дроны "шахеды".

"О шахедах пока не можем подтвердить информацию. Но судя по характеру детонации, кроме штатного вооружения, а там его было достаточно много. Похоже, что этот десантный корабль использовался в качестве плавучего склада БК. Но что именно там находилось — подтвердить не можем. Однако мы пришли к выводу, что на его борту, кроме штатного, находилось достаточно большое количество вооружения, которое он держал именно в качестве груза", — добавил Плетенчук.

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Известно, что его уже атаковали в марте 2022 года, а именно 26 декабря 2023 удалось добить.

Как сообщили в британской разведке, уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезный урон для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.