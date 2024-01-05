Скільки десанту та БК було знищено на “Новочеркаську” — у ВМС розповіли деталі

Російський десантний корабель "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ

У ніч проти 26 грудня 2023 року в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили великий російський десантний корабель "Новочеркаськ". За попередніми даними, загинули дві третини особового ворожого складу, також була знищена велика кількість озброєння, однак яке саме — у ВМС підтвердити не можуть.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук.

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"За попередніми даними, там як мінімум перебував екіпаж, майже 90 осіб. Знову ж таки, за попередніми даними, загиблими можна вважати дві третини складу. Феодосія — не таке вже і велике місто. Приховати такі втрати було би важко. Тим більше багато хто встиг зафільмувати вибух. До речі, цих осіб пізніше переслідували. Тому приховати таку велику втрату РФ було би дуже складно", — резюмував Плетенчук.

Водночас, спікер ВМС не зміг підтвердити інформацію про те, чи перебували на борту "Новочеркаська" ударні дрони "шахеди".

"Про шахеди поки що не можемо підтвердити інформацію. Але судячи із характеру детонації, окрім штатного озброєння, а там його було досить багато. Схоже, що цей десантний корабель використовувався у якості плавучого складу БК. Але що саме там перебувало — підтвердити не можемо. Проте ми дійшли висновку, що на його борту, окрім штатного, перебувала досить велика кількість озброєння, яке він тримав саме у якості вантажу", — додав Плетенчук.

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Відомо, що його вже атакували у березні 2022 року, а саме 26 грудня 2023-го вдалося добити.

Як повідомили у британській розвідці, знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна втрата для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.