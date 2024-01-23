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Сколько за год заработали россияне на украинцах, которые смотрят российский контент

23 января 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько за год заработали россияне на украинцах, которые смотрят российский контент
Мужчина держит пульт от телевизора. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бюджет страны-террористки за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блогеров и слушают российскую музыку около 5 млн долларов. За эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.

Об этом сообщает UA War Infographics.

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В общей сложности российские авторы заработали на просмотрах и прослушиваниях 81,6 млн долларов, из которых 5 млн долларов ушло на налог.

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Доход российских авторов контента за год и налоги в бюджет РФ. Фото: t.me/uawarinfographics

Стоимость одного FPV-дрона составляет около 500 долларов. Таким образом, благодаря украинцам российские оккупанты могут приобрести себе 10 000 беспилотников.

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Количество дронов, которые могут приобрести оккупанты. Фото: t.me/uawarinfographics

Враг часто применяет эти дроны против украинских военных на поле боя.

Напомним, генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, посетил бригады Бахмутского направления Донецкой области. Он назвал обстановку на этих участках фронта крайне напряженной.

Также мы писали, что войска ВСУ вышли из села Веселое в районе Авдеевки Донецкой области. Причиной стало значительное преимущество оккупантов по численности и проблемы с эвакуацией раненых. Однако в целом для фронта это не станет большим "провалом".

Добавим, российские захватчики совершили атаку по Херсонщине, сбросив на Берислав управляемые авиабомбы и взрывчатку из дронов. В результате обстрела восемь человек пострадали, а один человек погиб.

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