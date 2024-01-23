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Скільки за рік заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент

23 січня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки за рік заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Чоловік тримає пульт від телевізора. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.

Про це повідомляє UA War Infographics.

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Загалом російські автори заробили на переглядах та прослуховуваннях 81,6 млн доларів, з яких 5 млн доларів пішло на податок.

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Дохід російських авторів контенту за рік та податки в бюджет РФ. Фото: t.me/uawarinfographics

Вартість одного FPV-дрона складає близько 500 доларів. Таким чином, завдяки українцям російські окупанти можуть придбати собі 10 000 безпілотників.

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Кількість дронів, які можуть придбати окупанти. Фото: t.me/uawarinfographics

Ворог часто застосовує ці дрони проти українських військових на полі бою.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, відвідав бригади Бахмутському напрямках Донецької області. Він назвав обстановку на цих ділянках фронту вкрай напруженою.

Також ми писали, що війська ЗСУ вийшли з села Веселе в районі Авдіївки на Донеччині. Причиною стала значна перевага окупантів за чисельністю та проблеми з евакуацією поранених. Однак в цілому для фронту це не стане великим "провалом".

Додамо, російські загарбники здійснили атаку по Херсонщині, скинувши на Берислав керовані авіабомби та вибухівку з дронів. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, а один чоловік загинув.

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