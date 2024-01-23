Скільки за рік заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.
Про це повідомляє UA War Infographics.
Як українці допомагають окупантам
Загалом російські автори заробили на переглядах та прослуховуваннях 81,6 млн доларів, з яких 5 млн доларів пішло на податок.
Вартість одного FPV-дрона складає близько 500 доларів. Таким чином, завдяки українцям російські окупанти можуть придбати собі 10 000 безпілотників.
Ворог часто застосовує ці дрони проти українських військових на полі бою.
Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, відвідав бригади Бахмутському напрямках Донецької області. Він назвав обстановку на цих ділянках фронту вкрай напруженою.
Також ми писали, що війська ЗСУ вийшли з села Веселе в районі Авдіївки на Донеччині. Причиною стала значна перевага окупантів за чисельністю та проблеми з евакуацією поранених. Однак в цілому для фронту це не стане великим "провалом".
Додамо, російські загарбники здійснили атаку по Херсонщині, скинувши на Берислав керовані авіабомби та вибухівку з дронів. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, а один чоловік загинув.
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