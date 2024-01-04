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В ГУР заявили, что длинных пауз в обменах военнопленными больше быть не должно

4 января 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР заявили, что длинных пауз в обменах военнопленными больше быть не должно
Украинские военные, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что длинных пауз в обменах военнопленными больше быть не должно. Он отметил, что работа над этим не прекращалась с августа 2023 года.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

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Юсов говорит, что Украина использует и другие формы и методы возвращения пленных домой.

"Мы ждем, что длинных пауз в обменах, которые были, быть не должно", — подчеркнул он.

По его словам, среди пленных, которых удалось вернуть домой, были 48 украинцев, которые считались без вести пропавшими. Юсов рассказал, что эти люди не случайно попали в списки. Как оказалось, информацию о них российские оккупанты не сообщали в Международный комитет Красного Креста.

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных, свободу получили шесть гражданских.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.

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