У ГУР заявили, що довгих пауз в обмінах військовополоненими більше бути не повинно

Українські військові, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що довгих пауз в обмінах військовополоненими більше бути не повинно. Він наголосив, робота над цим не припинялася з серпня 2023 року.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Юсов каже, що Україна використовує і інші форми та методи повернення полонених додому.

"Ми чекаємо, що довгих пауз в обмінах, які були, бути не повинно", — наголосив він.

За його словами, серед полонених, яких вдалося повернути додому, були 48 українців, які вважалися безвісти зниклими. Юсов розповів, що ці люди не випадково потрапили до списків. Як виявилось, інформацію про них російські окупанти не повідомляли в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, 3 січня до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації.