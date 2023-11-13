В Мелитополе раздался мощный взрыв

Взрыв в оккупированном Мелитополе. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons

Во временно оккупированном городе Мелитополь в Запорожье громко. Вечером 13 ноября там раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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Взрыв в Мелитополе 13 ноября

"В Мелитополе громко. Только что раздался мощный взрыв. Что происходит у оккупантов, выясняем", — написал Федоров.

Скриншот поста Федорова

Напомним, что в Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры Российской Федерации. Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе загадочно погибли четверо российских правоохранителей и сотрудник ФСБ. Все они занимались расследованием деятельности украинских диверсантов.