В Мелитополе раздался мощный взрыв
Во временно оккупированном городе Мелитополь в Запорожье громко. Вечером 13 ноября там раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
Взрыв в Мелитополе 13 ноября
"В Мелитополе громко. Только что раздался мощный взрыв. Что происходит у оккупантов, выясняем", — написал Федоров.
Напомним, что в Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры Российской Федерации. Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов.
Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе загадочно погибли четверо российских правоохранителей и сотрудник ФСБ. Все они занимались расследованием деятельности украинских диверсантов.
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