У Мелітополі пролунав потужний вибух

Вибух в окупованому Мелітополі. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons

У тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі гучно. Увечері 13 листопада там пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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Вибух в Мелітополі 13 листопада

"В Мелітополі гучно. Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з'ясовуємо", — написав Федоров.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, що у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинули четверо російських правоохоронців та працівник ФСБ. Всі вони займалися розслідуванням щодо діяльності українських диверсантів.