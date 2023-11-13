У Мелітополі пролунав потужний вибух
У тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі гучно. Увечері 13 листопада там пролунав потужний вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Вибух в Мелітополі 13 листопада
"В Мелітополі гучно. Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з'ясовуємо", — написав Федоров.
Нагадаємо, що у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.
Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинули четверо російських правоохоронців та працівник ФСБ. Всі вони займалися розслідуванням щодо діяльності українських диверсантів.
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