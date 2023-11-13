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У Мелітополі пролунав потужний вибух

13 листопада 2023 19:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Мелітополі пролунав потужний вибух
Вибух в окупованому Мелітополі. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі гучно. Увечері 13 листопада там пролунав потужний вибух

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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"В Мелітополі гучно. Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з'ясовуємо", — написав Федоров.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, що у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинули четверо російських правоохоронців та працівник ФСБ. Всі вони займалися розслідуванням щодо діяльності українських диверсантів. 

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