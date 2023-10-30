В Минобороны РФ придумали сбитие восьми ракет Storm Shadow в Крыму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Сегодня, 30 октября, российское Минобороны придумало сбитие украинских ракет Storm Shadow в Крыму. Там заявили, что противовоздушная оборона приземлила якобы восемь целей.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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"30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым", — говорится в сообщении.

В Минобороны России говорят, что в результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты якобы были сбиты.

Пост Минобороны России. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 30 октября, во временно оккупированном Крыму перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв в понедельник, 30 октября.

Добавим, российские войска установили организации ПВО возле нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. Возле этой зоны также находится пункт военной техники.