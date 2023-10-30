У Міноборони РФ вигадали збиття восьми ракет Storm Shadow в Криму

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 жовтня, російське Міноборони вигадало збиття українських ракет Storm Shadow у Криму. Там заявили, що протиповітряна оборона приземлила нібито вісім цілей.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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"30 жовтня близько 13:00 мск припинено спробу атаки київського режиму вісьмома крилатими ракетами Storm Shadow по об'єктах на півострові Крим", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Росії кажуть, що в результаті відбиття атаки черговими засобами ППО всі ракети нібито було збито.

Допис Міноборони Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня.

Додамо, російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також розташований пункт військової техніки.