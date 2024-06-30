Обстрел Вольнянска — в Запорожской области объявлен день траура

Последствия обстрела Вольнянска Запорожской области 29 июня. Фото: скриншот из видео

В Запорожской области в воскресенье, 30 июня, объявили день траура по погибшим в результате российского удара по Вольнянску. Враг убил семь человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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По словам Федорова, захватчики попали по городу ракетами и убили семь человек, среди них трое детей. В результате атаки врага ранен 31 человек, из них восемь детей.

Пост Федорова. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Неописуемая боль. Соболезнование семьям погибших. Мир должен остановить террориста", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.

Впоследствии Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины показала видео ликвидации последствий ракетной атаки России в городе Вольнянск. Место попадания — сплошное пепелище.